«Сбер» стал сильнейшим банковским брендом Европы по версии Brand Finance

Москва, 26 января. Британская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинги самых дорогих, быстрорастущих и сильных брендов мира. Как и в минувшем году, Сбербанк оказался самой дорогой российской торговой маркой в списке, передает РБК.

В рейтинге этого года «Сбер» набрал 92,3 пункта из 100 возможных, получив тем самым наивысший показатель ААА+. Российский бренд поднялся с 181-го места на 156-ю строчку.

Среди глобальных брендов Сбербанк оказался на шестой позиции. В пятерке лидеров также числятся WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver. Помимо того, в десятке лидеров значатся Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за прошедший год возросла в 1,7 раза по сравнению с 2020-м и достигла 1,237 трлн рублей, свидетельствует отчетность кредитно-финансовой организации.