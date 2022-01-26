Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 10:57
10:52
Общество
Глава крымской Общественной палаты объяснил необходимость модернизации конституции Крыма
10:51
Экономика
Кабмин выделит свыше 20 млрд рублей на закупку лекарств против коронавируса
10:50
Происшествия
В Петербурге задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании школьницы
10:49
Экономика
Детское питание может подорожать в России на 15,5%
10:48
Происшествия
Подъезды в Самаре оклеили листовками об эвакуации населения с 29 января
10:46
Общество
Публицист Тулин: Фильмы США, прославляющие Сталина, его репрессии, советский народ и его армию
10:45
Общество
Египет и Дубай оказались самыми выгодными направлениями для путешествий россиян в феврале
10:44
Спорт
Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в сезоне НХЛ
10:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова задумалась о свадьбе с новым кавалером после трехнедельного романа
10:40
Происшествия
Брата Алексея Навального объявили в розыск
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Сбер» стал сильнейшим банковским брендом Европы по версии Brand Finance

Экономика
«Сбер» стал сильнейшим банковским брендом Европы по версии Brand Finance
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 26 января. Британская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинги самых дорогих, быстрорастущих и сильных брендов мира. Как и в минувшем году, Сбербанк оказался самой дорогой российской торговой маркой в списке, передает РБК.

В рейтинге этого года «Сбер» набрал 92,3 пункта из 100 возможных, получив тем самым наивысший показатель ААА+. Российский бренд поднялся с 181-го места на 156-ю строчку.

Среди глобальных брендов Сбербанк оказался на шестой позиции. В пятерке лидеров также числятся WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver. Помимо того, в десятке лидеров значатся Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за прошедший год возросла в 1,7 раза по сравнению с 2020-м и достигла 1,237 трлн рублей, свидетельствует отчетность кредитно-финансовой организации.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Сбер» стал сильнейшим банковским брендом Европы по версии Brand Finance
сбербанк brand finance бренды
Комментировать