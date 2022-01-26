Лена Миро едко прокомментировала официальное заявление вдовы Градского о наследстве

Москва, 26 января. Блогер Лена Миро высказалась об официальном заявлении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. По ее мнению, женщина четко озвучила свою позицию по наследству артиста.

Коташенко, как указала Миро, выдвинула три тезиса касательно ее семьи: с наследством никого не обидят; все скорбят; нельзя оскорблять великого музыканта. Вдова заверила, что в наследство вступят в соответствии с законом.

«Все, что сказано в заявлении — ну, так положено говорить. Зато после точки — подпись Градская. Законная жена, определившая, что никто не будет обижен, — едко прокомментировала Лена Миро заявление Коташенко в «Живом журнале». — После такого заявления любые поползновения будут выглядеть наглостью. Градская делит все честно, а кто тут недоволен? Значит, склочник».

Она обратила внимание, что Коташенко, которая почти 20 лет прожила с Градским без штампа в паспорте и только под конец жизни артиста решила расписаться, подписалась его фамилией. После заявления женщины, как колко высказалась Миро, все должны быть довольны предлагаемым порядком наследования, а неприятные слова в адрес маэстро автоматически становятся «грязью».

Градского не стало в конце ноября прошлого года. Ему было 72 года. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.