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Актриса Анастасия Макеева взяла двойную фамилию

  /   Обновлено: 26 января 2022 10:26
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева взяла двойную фамилию
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 26 января. Знаменитая актриса Анастасия Макеева рассказала о смене фамилии. Звезда показала страницу паспорта, в которой указано, что теперь она Малькова-Макеева.

Артистка, получив новый паспорт, поспешила похвастаться поклонникам обновлениями в документе. Женщина решила поменять свои данные, добавив фамилию супруга Романа Малькова.

«Ну что, можете меня поздравить с моим новым днем рождения. Сегодня официально родилась Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа Романа Малькова», — говорится в сообщении знаменитости на странице в Instagram.

Актриса Анастасия Макеева взяла двойную фамилию
Pr Scr instagram.com / @makeevan

Супруг артистки запечатлел, как она выходит из кабинета с новым паспортом. Макеева на кадрах не скрывает радости и демонстрирует документ с обновленной фамилией любимому мужу.

Макеева и Мальков поженились в прошлом году. Заключение союза не обошлось без скандала — бывшая супруга бизнесмена заявила, что мужчина бросил ее с детьми и отказался помогать финансово. Теперь между бывшими влюбленными идут разборки в суде.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анастасия Макеева взяла двойную фамилию
актриса макеева мальков
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