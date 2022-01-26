Актриса Анастасия Макеева взяла двойную фамилию

Москва, 26 января. Знаменитая актриса Анастасия Макеева рассказала о смене фамилии. Звезда показала страницу паспорта, в которой указано, что теперь она Малькова-Макеева.

Артистка, получив новый паспорт, поспешила похвастаться поклонникам обновлениями в документе. Женщина решила поменять свои данные, добавив фамилию супруга Романа Малькова.

«Ну что, можете меня поздравить с моим новым днем рождения. Сегодня официально родилась Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа Романа Малькова», — говорится в сообщении знаменитости на странице в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @makeevan

Супруг артистки запечатлел, как она выходит из кабинета с новым паспортом. Макеева на кадрах не скрывает радости и демонстрирует документ с обновленной фамилией любимому мужу.

Макеева и Мальков поженились в прошлом году. Заключение союза не обошлось без скандала — бывшая супруга бизнесмена заявила, что мужчина бросил ее с детьми и отказался помогать финансово. Теперь между бывшими влюбленными идут разборки в суде.