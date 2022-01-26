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Украинские силы территориальной обороны используют оружие времен ВОВ
Армия
Украинские силы территориальной обороны используют оружие времен ВОВ
Федеральное агентство новостей  / 

23 января украинский волонтер Иван Савельев на своей странице в Facebook продемонстрировал фотографии, зафиксировавшие обучение в Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обращению с 7,62-мм ручным пулеметом «Дегтярев пехотный» (ДП). И все было бы ничего, если б не одно примечательное обстоятельство. ДП являлся одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР. Если говорить более конкретно, то этот «дегтярь» был принят на вооружение еще в 1928 году, с честью прошел как Великую Отечественную войну, так и неисчислимое количество локальных конфликтов в Юго-Восточной Азии, Африке, да и других частях света. Но к 2022 году ДП, конечно, абсолютно устарел и оказался давно снят с вооружения.

После ВОВ устаревшие, но тщательно законсервированные «дегтяри», равно как и иные снятые с вооружения образцы стрелкового оружия, советским командованием были рачительно припрятаны на базах длительного хранения. Как мобзапас на случай третьей мировой. Наверняка никому из создателей этих баз в голову не могло прийти, что СССР развалится и часть громадных мобзапасов Советского Союза унаследует Незалежная, власти которой решат расконсервировать старые пулеметы ради вооружения ими украинского варианта фольксштурма!

Тем не менее именно так, судя по фотографиям Ивана Савельева, и случилось.

Украинские силы территориальной обороны используют оружие времен ВОВ
wikipedia.org / Polish Ministry of National Defence / Attribution
Замечу, что территориальная оборона — вид войск, который начал создаваться на Украине с 1 января после вступления в силу закона «О национальном сопротивлении», у военных специалистов вызывает довольно смешанные чувства. С одной стороны, Силы территориальной обороны подавались Киевом как некое новое «издание» народного ополчения, которому вменялось в обязанность охранять тылы, пока ВСУ станет забарывать российского и любого иного «агрессора». Эти же самые «территориалы» должны были стать последней линией обороны Украины, если ВСУ вдруг не удастся сдержать ворога и тот прорвется вглубь украинской территории.

На бумаге все выглядело красиво. На деле же создание Сил территориальной обороны сразу выявило несколько проблем.

Во-первых, финансировать формирования «территориалов» предполагалось из местных бюджетов. А там либо денег не было, либо региональным властям тратиться на «территориалов» не хотелось, либо деньги все же выделялись, но… Дальше в дело вступал принцип «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». То есть финансируемые из местных бюджетов формирования Сил территориальной обороны начинали превращаться в частные армии губернаторов и ко. Чтобы этого избежать, министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось срочно потребовать на содержание «территориалов» дополнительных ассигнований из отнюдь не бездонного госбюджета.

Украинские силы территориальной обороны используют оружие времен ВОВ
Федеральное агентство новостей /
Во-вторых, Украина — единственная страна в Европе, где закона об оружии нет, но зато есть колоссальное количество огнестрельного оружия, незаконно «гуляющее» по рукам населения — криминальных элементов, националистов и разнообразных «ветеранов АТО». Вступление в Силы территориальной обороны дает шанс гражданам Украины на легализацию их незаконных «стволов» с последующим их вполне законным использованием под «крышей» «территориалов» при рейдерских захватах, на бандитских «стрелках» и в прочих ситуациях, которые можно как-то подвести под термин «противодействие вооруженной агрессии».

В-третьих, в ВСУ либо возник дефицит относительно современного огнестрельного оружия, либо украинские вояки просто не захотели таким оружием с «территориалами» делиться. В общем, пришлось «последней линии обороны Украины» вооружаться охотничьими ружьями. И, как мы уже знаем — ручными пулеметами образца 1928 года. Думаю, что после такого факта вопрос, насколько боеспособными окажутся украинские «территориалы» при гипотетическом столкновении не только с ВС РФ, но и с вооруженными формированиями ДНР/ЛНР, следует считать риторическим. Что, впрочем, не мешает личному составу Сил территориальной обороны эффектно позировать с оружием в руках на собственных кухнях перед фотокамерами иностранных корреспондентов.

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