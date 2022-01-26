Офис Зеленского опроверг информацию о прямых переговорах Киева с ЛДНР

Киев, 26 января. Киев не будет проводить прямых переговоров с ЛДНР, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Париже состоится согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями Донбасса в рамках переговоров советников лидеров стран «нормандской четверки». По словам Ермака, позиция Украины остается неизменной.

«Никаких прямых переговоров не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" (предательство. — Прим. ФАН) на ровном месте», — сказал Ермак.

Власти Украины планируют обсудить возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в «нормандском формате», добавил он. Любые документы на тему Донбасса имеют право утверждать лишь лидеры этого формата, а не советники и министры Украины, России, Германии и Франции, подчеркнул глава офиса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к украинской агрессии. В свою очередь в ЛНР после фиксации движения украинской боевой техники заявили, что обстановка в регионе близка к предвоенной, передает Национальная служба новостей.

Как отметила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь, Украина не заинтересована в реальной деэскалации в Донбассе. По ее словам, Киев в очередной раз показал полное отсутствие интереса к этому.