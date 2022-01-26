Юрий Жирков пошутил над форвардом «Зенита» Азмуном в Instagram

Москва, 26 января. Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков обратился к форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну в ходе прямого эфира иранца в социальной сети Instagram.

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год. Футболист три раза становился чемпионом страны с сине-бело-голубыми.

Prt Scr instagram.com / @sardar_azmoun

«Давай в дубль «Зенита»», — в шутку написал Жирков в комментариях во время эфира нападающего.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Азмун перейдет в «Байер» на правах свободного агента. Отмечалось, что иранский форвард покинул расположение «Зенита» для подписания контракта с клубом из Леверкузена, не сообщив об этом тренерскому штабу петербургской команды. В качестве наказания Азмуна могут отправить в дубль «Зенита». Кроме того, футболисту грозит денежный штраф.