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Суд Ирана приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина Франции к восьми годам тюрьмы

Весь мир
Суд Ирана приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина Франции к восьми годам тюрьмы
wikipedia.org  /  Self / CC3

Тегеран, 26 января. Иранский суд приговорил гражданина Франции к восьми годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

В 2020 году 36-летний Бенджамин Брейер, приехавший в Исламскую республику по туристическим документам, был задержан в пустынном районе неподалеку от границы с Туркменистаном. По версии прокуратуры, он вел аэрофотосъемку одного из защищенных объектов с применением небольшого беспилотного аппарата.

Изначально французу выдвинули предварительные обвинения и заключили под арест. Теперь же по итогам заседания суда, которое его адвокат Филипп Валент назвал маскарадом, Брейер получил окончательный приговор. Как сообщила защита, после завершения процесса подзащитному даже не позволили ознакомиться с полным текстом дела и заключения.

В дополнение к этому обвинению ему прибавили восьмимесячный срок за «пропаганду против исламской системы Ирана». Как пояснил Валент, поводом для этого стало сообщение в одной из социальных сетей, в котором Брейер спросил, почему ношение хиджаба в Исламской республике является обязательным, хотя многие другие мусульманские страны обходятся и без подобных ограничений.

По этой причине адвокат выразил твердую уверенность в том, что дело Брейера политизировано и не имеет никаких оснований. Как он считает, его подопечного лишили права на справедливый и беспристрастный суд. Также юрист выразил обеспокоенность состоянием заключенного, который месяц назад начал голодовку из-за того, что ему даже не предоставили возможность на праздниках связаться с близкими и родными.

Примечательно, что дело Брейера было поднято на фоне проходящих в Вене переговоров по «ядерной сделке». По мнению Валента, подсудимый стал лишь жертвой желания Тегерана заполучить как можно больше рычагов воздействия на других участников диалога.

«Недопустимо, чтобы Бенджамин Брейер был заложником режима, неправомерно удерживающего французского гражданина для использования в качестве разменной монеты в ходе переговоров», — заключил Валент.

Иран задержал уже несколько десятков подданных иностранных государств по обвинениям, связанным с шпионажем и угрозой безопасности, однако все они, кроме Брейера, имели и иранское гражданство.

Требование об их освобождении США активно пытаются включить в качестве дополнительного положения Совместного всеобъемлющего плана действий, однако Тегеран наотрез отказывается рассматривать какие-либо условия, прямо не касающиеся «ядерной сделки». С другой стороны, Исламская республика неоднократно заявляла о готовности обменять иностранных граждан на своих подданных, находящихся в тюрьмах за рубежом, в особенности тех, кто попал туда по обвинению в нарушении антииранских санкций Вашингтона.

Ранее в этом месяце в тюрьму была переведена французский ученый-антрополог иранского происхождения Фариба Адельха, также подозреваемая в шпионаже и находившаяся с 2019 года под домашним арестом. Задержанный вместе с ней академик Роланд Маршал был обменян в марте 2020-го на иранского инженера Джалала Рухолланежада, которого Париж намеревался экстрадировать в США за нарушение санкций.

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суд франция иран шпионаж
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