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Спикер Совфеда Матвиенко: Запад развязал против РФ инфовойну

  /   Обновлено: 26 января 2022 10:24
Политика
Спикер Совфеда Матвиенко: Запад развязал против РФ инфовойну
pnzreg.ru  /  пресс-служба правительства Пензенской области

Москва, 26 января. Западные страны развязали в отношении Российской Федерации настоящую информационную войну, рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, нынешняя киевская власть, вероятно, вынашивает планы силовым методом разрешить ситуацию с ДНР и ЛНР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что страны Запада планируют военные провокации, для которых им необходимо подготовить инфополе. В качестве примера дипломат привела материал газеты The New York Times об «эвакуации» российского посольства на Украине. Она также напомнила о сообщении британского внешнеполитического ведомства про «пророссийского лидера» в стране.

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Все новости / Политика / Спикер Совфеда Матвиенко: Запад развязал против РФ инфовойну
матвиенко запад совфед
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