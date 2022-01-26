Спикер Совфеда Матвиенко: Запад развязал против РФ инфовойну

Москва, 26 января. Западные страны развязали в отношении Российской Федерации настоящую информационную войну, рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, нынешняя киевская власть, вероятно, вынашивает планы силовым методом разрешить ситуацию с ДНР и ЛНР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что страны Запада планируют военные провокации, для которых им необходимо подготовить инфополе. В качестве примера дипломат привела материал газеты The New York Times об «эвакуации» российского посольства на Украине. Она также напомнила о сообщении британского внешнеполитического ведомства про «пророссийского лидера» в стране.