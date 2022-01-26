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Звезда сериала «Война и мир» Джеймс Нортон представил драму «Один на один» в Москве

  /   Обновлено: 26 января 2022 10:09
Общество
Звезда сериала «Война и мир» Джеймс Нортон представил драму «Один на один» в Москве
TACC  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 26 января. Британский актер Джеймс Нортон появился на российской премьере картины «Один на один». Исполнитель главной роли вышел на ковровую дорожку и поделился впечатлениями от визита в Москву.

Нортон уже не раз снимался в проектах, связанных с Россией, однако лишь на этой неделе он впервые посетил столицу. Звезда сериала «Война и мир» приехала в Москву с возлюбленной, актрисой Имоджен Путс. Пара вместе вышла на ковровую дорожку, но вскоре избранница оставила актера в одиночестве, чтобы он представил драму «Один на один». Нортон признался в беседе с журналистами, что доволен возможностью сопровождать премьеру фильма в России.

«Я первый раз в Москве и рад быть здесь. Спасибо, что пригласили меня презентовать этот фильм, я им очень горжусь. Он был спродюсирован Уберто Пазолини — это потрясающий режиссер, который снимает фильмы раз в десять лет, и я рад, что именно меня позвали на главную роль», — поделился актер.

«Один на один» — драма, сосредоточенная на мойщике окон, который узнает, что ему осталось жить несколько месяцев. За это время ему предстоит обеспечить своему сыну будущее в новой семье.

Ранее Данила Козловский представил свой сериал «Карамора» на спецпоказе. Актер признался, что изначально не планировал занимать место режиссера проекта.

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