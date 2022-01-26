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Девушка-инженер из Сирии запустила производство электрических тук-туков

Видео

Девушка-инженер из Сирии по имени Дуаа Ибрагим наладила производство электрических тук-туков. В стране ощущается нехватка нефтепродуктов, из-за чего цены на бензин и дизельное топливо установились на высоком уровне.

Разработанные девушкой тук-туки колесят по Дейр-эз-Зору, используя исключительно электрическую энергию. Топливный кризис в стране отразился на стоимости проезда на общественном транспорте, из-за чего студентам и пенсионерам стало достаточно проблематично передвигаться по городу. Изобретатель рассказала, что и сама недавно закончила вуз, отчего прекрасно понимает переживания учащихся. Эти мысли и подтолкнули ее на изобретения более доступного по цене средства перемещения.

«Идея пришла мне в голову, когда я подумала о проблеме студентов. Чтобы добраться до университета, они вынуждены ежедневно платить за проезд один доллар США, что очень дорого. Но проезд на нашем тук-туке стоит 19 центов, это сумма, которую я считаю вполне приемлемой для них», — рассказала девушка-инженер.

Появление на улицах города экологически чистого и недорогого общественного транспорта пришлось местным жителям по нраву. Они только рады прокатиться на новинке, тем более, что по техническим характеристикам эти тук-туки ничем не уступают их бензиновым предшественникам.

«Он работает на электричестве, чистой энергии, это лучше, чем бензин и дизельное топливо. И он может перевозить четырех пассажиров, это здорово», — поделился один из первых пассажиров электро-тук-тука.

В планах изобретательницы электро-тук-туков стоит установка солнечных батарей. Это позволит сократить время зарядки и использовать транспортное средство дольше.

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сирия транспорт тук-тук
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