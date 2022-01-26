Технотренд 2022-го: маркетплейсы в мессенджерах станут привычным явлением

Купить любую вещь теперь можно будет не только через интернет-магазин или приложение, но и с помощью мессенджера. Маркетплейсы в мессенджерах становятся новым трендом 2022 года. Об этом в беседе с ФАН рассказала директор по маркетингу Gem4me Ольга Бобровская.

По словам специалиста, если еще недавно интернет-магазины существовали только самостоятельно, в виде отдельных сайтов или приложений, то в последнее время все большую популярность обретают экосистемы с большим количеством функций, в том числе со встроенными маркетплейсами.

«Технически эта интеграция устроена просто и понятно для пользователя. В мессенджере-экосистеме добавляются дополнительные разделы — например, каналы, маркетплейсы, различные услуги и прочее. Не покидая мессенджер, пользователь может перейти к покупкам», — объяснила Бобровская.

В качестве примера мессенджера-экосистемы эксперт привела китайский Wechat. Он стал одним из основоположников концепции экосистемы в одном приложении, как и международный Gem4me. А вот «ВКонтакте» — это пример экосистемы, построенной уже на основе социальной сети, но и там развивается маркетплейс, что отражает общую тенденцию, подчеркнула Бобровская.

По ее словам, в современных IT-разработках приоритетными ориентирами являются интеграция функций и удобство для пользователя, и поэтому именно под эти тренды подстраиваются глобальные экосистемы. Очевидно, что очень удобно общаться, читать новости и делать покупки в одном приложении. Почти всегда продавцы и покупатели маркетплейса в мессенджере — это активные пользователи этого мессенджера. Это только повышает удобство взаимодействия сторон: обсудить покупку заинтересовавшего товара или услуги можно в этом же мессенджере, не усложняя процесс обменом дополнительной контактной информацией.

«Что касается прогнозов и перспектив — в 2022 году пользователи продолжат ценить удобство и новые возможности, как это было всегда. Поэтому они будут выбирать те площадки и приложения, в том числе мессенджеры, которые будут давать эти возможности и поддерживать интерес людей новыми разработками. Если обычным интернет-магазином уже никого не удивишь, то экосистемы, в которых объединены и мессенджеры, и маркетплейсы, и другие функции, будут вызывать все больший интерес», — уверена Бобровская.

Поскольку останется актуальным тренд на развитие экосистем, маркетплейсы, ставшие неотъемлемой частью этих суперприложений, будут активно развиваться в мессенджерах. Это будет проявляться как в увеличении числа пользователей тех интегрированных маркетплейсов, которые уже доступны, так и в расширении функций существующих мессенджеров, иначе им будет сложно выдерживать конкуренцию, имея ограниченный функционал по сравнению с конкурентами, добавила она.

Ранее стало известно, что часть подписок в приложении TikTok будут платными. Таким образом платформа решила дать возможность авторам каналов монетизировать контент. Обновление запущено пока в тестовом режиме.