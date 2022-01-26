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Лента
26 января 10:56
10:52
Общество
Глава крымской Общественной палаты объяснил необходимость модернизации конституции Крыма
10:51
Экономика
Кабмин выделит свыше 20 млрд рублей на закупку лекарств против коронавируса
10:50
Происшествия
В Петербурге задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании школьницы
10:49
Экономика
Детское питание может подорожать в России на 15,5%
10:48
Происшествия
Подъезды в Самаре оклеили листовками об эвакуации населения с 29 января
10:46
Общество
Публицист Тулин: Фильмы США, прославляющие Сталина, его репрессии, советский народ и его армию
10:45
Общество
Египет и Дубай оказались самыми выгодными направлениями для путешествий россиян в феврале
10:44
Спорт
Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в сезоне НХЛ
10:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова задумалась о свадьбе с новым кавалером после трехнедельного романа
10:40
Происшествия
Брата Алексея Навального объявили в розыск
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«Этот день в истории». Что произошло 26 января, праздники, факты, люди

Видео

Важные исторические события и интересные факты — все это в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей.

Сегодня праздник отмечают таможенники по всему миру. В 1953 году прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества, а ровно через 30 лет дату решили сделать праздничной.

Считается, что печатные карты на Руси появилась в 1525 году. Однако создавать схемы земель начали еще раньше, в X веке. Это делалось для того, чтобы распределять налоги.

Российский бомбардировщик «Илья Муромец» появился во время царствования императора Николая II. Он не только проявил себя на поле боя, но и стал первым в мире пассажирским самолетом.

Сегодня день рождения отмечает российский журналист Леонид Парфенов. Ему исполнилось 62 года. Он прославился благодаря культовой телепередачи «Намедни». Свою профессиональную деятельность он продолжает вести на личном YouTube-канале.

О других знаменитостях, которые родились 26 января, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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