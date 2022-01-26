«Этот день в истории». Что произошло 26 января, праздники, факты, люди

Важные исторические события и интересные факты — все это в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей.

Сегодня праздник отмечают таможенники по всему миру. В 1953 году прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества, а ровно через 30 лет дату решили сделать праздничной.

Считается, что печатные карты на Руси появилась в 1525 году. Однако создавать схемы земель начали еще раньше, в X веке. Это делалось для того, чтобы распределять налоги.

Российский бомбардировщик «Илья Муромец» появился во время царствования императора Николая II. Он не только проявил себя на поле боя, но и стал первым в мире пассажирским самолетом.

Сегодня день рождения отмечает российский журналист Леонид Парфенов. Ему исполнилось 62 года. Он прославился благодаря культовой телепередачи «Намедни». Свою профессиональную деятельность он продолжает вести на личном YouTube-канале.

О других знаменитостях, которые родились 26 января, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».