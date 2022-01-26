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Певица Слава после скандала с Бузовой предостерегла от дружбы с Клавой Кокой

Шоу-бизнес
Певица Слава после скандала с Бузовой предостерегла от дружбы с Клавой Кокой
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 26 января. Знаменитая певица Слава резко высказалась о слитых скандальных кадрах с коллегами. В частности, она вспомнила о конфликте с участием балерины Анастасии Волочковой в самолете и поездке экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой с исполнительницей Клавой Кокой на горнолыжный курорт.

Слава жестко прошлась по тем, кто пытается пиариться на имени знаменитостей. Она отметила, что селебрити, которые практически никогда не отказываются от фото с поклонниками, нуждаются в отдыхе, когда летят в самолетах. Артистка убеждена, что бортпроводники должны относиться к звездам либо как к обычным людям, либо снисходительно. Поэтому она обрушилась с критикой на провокаторов, которые придрались к Волочковой с приспущенной маской.

Также она вспомнила инцидент с Бузовой. Она раскритиковала поклонников, которые дерзко вели себя с артисткой, хватая ее за плечи, и призвала соблюдать субординацию. Слава не смогла пройти мимо еще одного скандала с певицей. Тогда Клава Кока, с которой Бузова отдыхала на горнолыжном курорте, слила ее пьяные кадры.

«И еще не дай бог таких друзей как Клава Кока», — предостерегла Слава в видео, опубликованном на странице в Instagram.

Певица Слава после скандала с Бузовой предостерегла от дружбы с Клавой Кокой
instagram.com / @klavacoca

Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко попадают в скандальные истории. Одним из последних инцидентов стала история с Волочковой, которая устроила скандал на борту самолета. При этом многие коллеги, в частности, ведущая Ксения Бородина, заступились за нее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Слава после скандала с Бузовой предостерегла от дружбы с Клавой Кокой
волочкова бузова слава клава кока
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