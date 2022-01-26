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Кинолог Голубев дал рекомендации по спасению от стаи агрессивных собак

Общество
Кинолог Голубев дал рекомендации по спасению от стаи агрессивных собак
vk.com  /  Типичная Печора

Москва, 26 января. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как избежать столкновения со стаей бродячих собак.

За последнее время в России произошло несколько случаев нападения собак на людей. Одним из самых резонансных случаев стала трагедия в Забайкалье, где стая агрессивных зверей загрызла семилетнюю школьницу.

«Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так. Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство», — объяснил Голубев РИА Новости.

Специалист отметил, что если собака одна, то, скорее всего, она откажется нападать на человека. Однако несколько псов представляют большую угрозу. При встрече с ними следует медленно отступать назад без резких движений.

Ранее биолог Павел Глазков объяснил, что делать ребенку при нападении бездомных собак. Он подчеркнул, что бездомные животные часто выбирают для нападения именно детей.

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собаки кинолог стая
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