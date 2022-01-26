Мордовец угодил на скамью подсудимых за кражу тракторного ковша

Саранск, 26 января. Суд в Мордовии вынес приговор жителю Чамзинского района, похитившему тракторный ковш.

В ходе судебного заседания было признано обоснованным обвинительное заключение региональной прокуратуры в отношении 27-летнего мужчины, который подозревался в краже металлического тракторного ковша весом 200 кг и бочки весом 150 кг, сообщают «Известия Мордовии». Изучив все обстоятельства данного уголовного дела, суд приговорил похитителя к одному году условно, приговор уже вступил в законную силу.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного жителя Владимира, который обвиняется в краже нескольких канализационных люков. Нанесенный коммунальным службам ущерб оценивается в 3 тысячи рублей.