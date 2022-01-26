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Китаевед Вавилов рассказал, как и когда будут встречать Новый год в Китае
Общество
Китаевед Вавилов рассказал, как и когда будут встречать Новый год в Китае
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт по внутренней и внешней политике КНР Николай Вавилов, проживший в разных провинциях КНР более десяти лет, рассказал ФАН об особенностях приближающегося одного из главных и самого продолжительного праздника в Восточной Азии — «празднике весны», как его именуют китайцы, или «китайском новом годе», как принято его называть в России.

Китайский Новый год привязан к лунному календарю, он наступает в день зимнего новолуния после завершения полного лунного цикла, состоявшегося вслед за зимним солнцестоянием. В 2022 году официально Новый год в Поднебесной будут праздновать с 31 января по 6 февраля. Традиционно китайцы веселятся 16 дней.

«Китай интегрирован в мировую экономическую и культурную систему. По сути, это современная «западная» страна, особенно это чувствуется в больших городах. Но китайцы чтят свои традиции. Много веков они празднуют Новый год по лунному календарю, для них это семейный праздник. В этот раз Новый год наступит в Китае с 31 января на 1 февраля», — сообщил китаевед.

Собеседник ФАН уточнил, что к встрече Нового года в КНР начинают готовиться за месяц. Так как новогодняя елка — скорее часть христианской культуры, в Китае дома ставят ее крайне редко. Лесную красавицу можно увидеть в некоторых торговых центрах, гостиницах и ресторанах, это — дань европейской моде и праздник для туристов. Вавилов заметил, что в южной части Китая иногда ставят посреди комнаты украшенное мандариновое деревце.

«Первые несколько дней после новолуния жители Китая находятся дома, «у очага». На 14-й и 15-й день наступает Праздник фонарей, и жители Китая идут в гости, они поздравляют друзей и близких. Дарят алкоголь, кондитерские изделия, фрукты, цветы. Как ни странно, традиционное новогоднее блюдо у китайцев — пельмени с разнообразными начинками», — заметил публицист.

Каждый год восточного календаря соответствует одному из 12 животных, знаков китайского зодиака. Николай Вавилов уточнил, что в 2022 году тотем наступившего года — Тигр, и это — агрессивное животное. Тигр — один из трех самых сильных животных в мифологии Китая, помимо Быка и Дракона. Китайцы говорят, что Тигр неспокоен, он несет действие, напор, иногда — агрессию. Китайцы верят, что в год Тигра рождаются сильные, авторитарные дети. Для жителей КНР год рождения, повторяющийся раз в 12 лет, — «год судьбы», и они относятся к этому достаточно серьезно.

Ранее ФАН рассказал, что президент Польши Анджей Дуда поедет в Китай налаживать контакт с Си Цзиньпином. Польский лидер отправится на открытие Олимпиады не просто так, он демонстрирует «независимость» от мнения Вашингтона и хочет улучшить отношения с КНР.

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