Экипажи вертолетов Ка-29 отработали задачи по огневой поддержке морпехов на Камчатке

Вилючинск, 26 января. Экипажи боевых вертолетов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота ВМФ РФ отработали задачи огневой поддержки морпехов в ходе учений на Камчатке.

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) говорится, что маневры проводились на полигоне Радыгино. Применение Ка-29 для поддержки подразделений морской пехоты показало высокую эффективность в повышении тактического превосходства над «противником».

«Два экипажа транспортно-боевых вертолетов провели полеты по заданному маршруту, решали тактические задачи и применение вооружения по наземным целям», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» прошла государственные испытания. Госкомиссия рекомендовала принять ее на вооружение ВМФ РФ. По мнению экспертов, боевые корабли стран Запада бессильны перед этим оружием, передает ytro.news.