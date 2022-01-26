Ограничение на конвертирование валюты могут включить в «пакет» антироссийских мер ЕС

Москва, 26 января. Журналисты Bloomberg узнали от неназванных источников детали разрабатываемого в Евросоюзе «пакета мер» против РФ. По данным издания, он может включать ограничение на конвертирование валюты.

В качестве санкций против России ЕС рассматривает меры по экспортному контролю, SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт. В том числе Европа допускает возможность наложить ограничения против РФ в случае «ограничения поставок» газа.

Вместе с тем некоторые государства ЕС просят исключений в рамках возможных санкций против России, включая послабления для ряда банков, контрактов и сделок по энергетике, отметило американское агентство.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs спрогнозировал сокращение поставок голубого топлива из РФ в Европу на неопределенный срок из-за роста геополитической напряженности.