Журналист Конрад назвал Медведева одним из главных злодеев мирового тенниса

Мельбурн, 26 января. Журналист Алекс Конрад считает, что вторая ракетка мира Даниил Медведев прекрасно подходит для роли главного злодея в мировом теннисе.

Корреспондент в своей статье, опубликованной в Fox Sports, вспоминает конфликты россиянина с американской публикой на US Open — 2019, перепалку с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и другие скандалы.

«Теннис становится лучше, когда в нем есть антигерои. И Медведев прекрасно подходит для этой роли. Следует отметить, что при всех видимых недостатках в поведении Медведева сложно поспорить с тем, что у него есть огромное мастерство. После прошлогоднего триумфа на US Open Даниил Медведев будет отчаянно пытаться завоевать второй титул на турнире Большого шлема кряду. Сейчас у него есть большие шансы впервые в карьере выиграть Australian Open. Теннису не помешало бы больше личностей с неординарными характерами. Является ли Медведев хорошим примером для детей? Не совсем. Однако игроки с чертами типичного злодея пробуждают интерес к спорту, который иногда становится слишком ванильным. Медведев может стать тем антигероем, о жизненной необходимости присутствия которого в теннисе раньше нельзя было и задуматься», — говорится в статье.

Ранее 25-летний россиянин победил представителя США Максима Кресси и прошел в четвертьфинал Australian Open. На этой стадии ТБШ он сыграет с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведев — действующий победитель US Open 2021 года. В финале американского турнира россиянин в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича.