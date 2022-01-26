Утверждения о подготовке РФ «агрессии» против Украины — элемент информационного давления

Продолжающиеся обвинения Западом России в подготовке «агрессии» против Украины являются элементом информационного давления на Москву, призванным ослабить российскую позицию на переговорах по стратегической стабильности в Европе. Забавно, что Киеву сейчас приходится де-факто опровергать обвинения Вашингтона и Лондона в адрес Москвы, чтобы не обрушить украинскую экономику.

Апокалиптическая картина

3 декабря 2021 года. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность войск РФ у границ «Незалежной», которые «могут быть задействованы в эскалации» составляет 94,3 тысячи человек.

18 декабря. По сообщению CNN, сославшейся на данные американской разведки, на границе с Украиной ВС РФ развернули свыше 50 батальонных тактических групп (БТГ), по 900 человек в каждой. То есть всего — 45 тысяч человек.

13 января. Старший научный сотрудник американского правительственного Центра военно-морского анализа, а также научный сотрудник Центра Вильсона Института Кеннана Майкл Кофман заявил:

«В настоящее время общее количество батальонных тактических групп [сосредоточенных РФ у границы с Украиной] составляет около 60».

facebook.com / Олексій Резніков

Исходя из ранее озвученных данных CNN — по 900 человек в каждой БТГ — получается, что Россия сосредоточила у границы с «Незалежной» 54 тысячи человек.

19 января 2022 года. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных. Важный момент — на этом откровения украинской стороны о злодейских замыслах ВС РФ иссякли. По времени это удивительное событие точно совпало с обрушением курса национальной валюты Украины: гривна просела с 27,2 за доллар до 28,3. Запомним этот нюанс и двинемся дальше.

22 января. Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, подтверждают информацию, что Россия сосредоточила близ границы с Украиной порядка 100 тысяч своих военных.

gov.uk /

«Разведка очень четко указывает, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп (то есть БТГ. — Прим. авт.), план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все».

24 января. Премьер-министр Великобританиизаявил:

60 БТГ — вновь вспоминаем информацию CNN — это 54 тысячи человек.

Когда знакомишься с вышеприведенными выкладками, перед мысленным взором невольно возникает апокалиптическая картина, на которой Вооруженные силы России только тем и занимаются, что бегают к украинской границе и обратно. Вот прямо вырастают из кустов десятки батальонных тактических групп и ломятся в психическую атаку… Пардон — в провокационный забег к границе. А как добегут до контрольно-следовой полосы, так сразу гремит команда «Атас!», после чего все выполняют четкий разворот через левое плечо и дружно галопируют обратно. Вместе с танками, БМП, БТР, полевыми кухнями и прочей штатной матчастью. Только что у границы толпилось 100 тысяч здоровенных лбов — бац! — спустя два дня уже осталось вдвое меньше. А из космоса на всю эту спартакиаду смотрят американские и английские разведспутники, тихо дуреющие от устроенного русскими перформанса.

Федеральное агентство новостей /

Как говорится, it's just business

Иначе объяснить столь феерический разнобой в численности российских «вторженцев», озвучиваемый разнокалиберными «компетентными источниками» на Украине, в Соединенных Штатах и в Великобритании, затруднительно. Можно, конечно, еще предположить, что спикеры берут свои цифры по большей части с потолка и не заглядывая в выкладки друг друга. Вам какой вариант кажется более близким к истине — с российской военной спартакиадой или с иностранными аналитиками-фантазерами? Вот и мне мнится, что второй как-то вероятнее.

Но зачем Вашингтону и Лондону нагнетать страсти вокруг «неминуемого российского вторжения» на Украину? К чему вся эта затеянная Западом многомесячная медийная кампания по демонизации Москвы и рисованию зловещих карт грядущей «агрессии» РФ?

Прежде всего, это элемент информационного давления на Россию, которая, как мы знаем, предложила Соединенным Штатам в срочном порядке рассмотреть пакет документов с проектами договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Также не следует сбрасывать со счетов необходимость мобилизации западного общества против старой-доброй «империи зла» в образе РФ. Ну и, разумеется, криками о мнимой «подготовке» Россией «вторжения» на Украину, Запад старается отвлечь внимание общественности от саботажа Киевом Минских соглашений.

Российские официальные лица могут хоть сто раз на дню повторять, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, представители западного истеблишмента и СМИ Запада изо всех сил будут утверждать прямо обратное. Не вызывает сомнений, что как минимум вплоть до завершения переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном о стратегической стабильности в Европе, медийные атаки против России будут продолжаться. Как говорится, it's just business.

Ньюинформ / pixabay.com

Весьма любопытно в свете западных медийных атак выглядит поведение Украины. Готовится ли она реально к отражению российской «агрессии»? Судя по концентрации наиболее боеспособных частей ВСУ в Донбассе, где у украинской группировки оказываются уязвимыми для гипотетического удара ВС РФ не только фланги, но и тыл, само командование Вооруженных сил Украины в «неминуемое российское вторжение» не очень-то и верит. Так же себя ведут и украинские прикордонники, которые только в августе прошлого года начали реагировать на крики «Враг у порога!» посредством неторопливого сооружения близ границы с РФ противотанкового рва. Это в XXI веке-то, когда с учетом уровня развития инженерной техники эффективность рва против бронетехники приблизительно такая же, как у стены средневековых воинских щитов. То есть никакая.

Политическое руководство Украины довольно долго в угоду Западу тоже твердило о готовности России напасть на «Незалежную». Но как только выяснилось, что постоянно нагнетаемая на Украине вокруг российской «агрессии» истерия обрушила курс гривны и привела к бегству иностранных инвесторов, в Киеве совершили стремительное «переобувание в прыжке». Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Алексей Резников, глава СНБО Алексей Данилов и глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принялись убеждать украинцев, что для паники причин нет — Россия вторжение против «Незалежной» не готовит!

Федеральное агентство новостей /

Неизвестно, сколько еще будет продолжаться такой диссонанс Киева с Вашингтоном и Лондоном, однако пока команда «пана Зе» держится. Не сдается. Ну, просто потому, что, если украинская экономика рухнет вследствие истерии, устроенной вокруг темы российской «агрессии», Владимиру Александровичу останется только побыстрее собрать чемоданы и оперативно эвакуироваться с Украины на «цивилизованный Запад», перестав тем самым быть президентом государства. Приближать это событие Зеленский, разумеется, не хочет. Что вынуждает Владимира Александровича — ах, какая ирония судьбы! — перечить Вашингтону и Лондону. Повторюсь, it's just business.