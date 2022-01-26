Утверждения о подготовке РФ «агрессии» против Украины — элемент информационного давления

Продолжающиеся обвинения Западом России в подготовке «агрессии» против Украины являются элементом информационного давления на Москву, призванным ослабить российскую позицию на переговорах по стратегической стабильности в Европе. Забавно, что Киеву сейчас приходится де-факто опровергать обвинения Вашингтона и Лондона в адрес Москвы, чтобы не обрушить украинскую экономику.
Апокалиптическая картина
3 декабря 2021 года. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность войск РФ у границ «Незалежной», которые «могут быть задействованы в эскалации» составляет 94,3 тысячи человек.
18 декабря. По сообщению CNN, сославшейся на данные американской разведки, на границе с Украиной ВС РФ развернули свыше 50 батальонных тактических групп (БТГ), по 900 человек в каждой. То есть всего — 45 тысяч человек.
13 января. Старший научный сотрудник американского правительственного Центра военно-морского анализа, а также научный сотрудник Центра Вильсона Института Кеннана Майкл Кофман заявил:
«В настоящее время общее количество батальонных тактических групп [сосредоточенных РФ у границы с Украиной] составляет около 60».
19 января 2022 года. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных. Важный момент — на этом откровения украинской стороны о злодейских замыслах ВС РФ иссякли. По времени это удивительное событие точно совпало с обрушением курса национальной валюты Украины: гривна просела с 27,2 за доллар до 28,3. Запомним этот нюанс и двинемся дальше.
22 января. Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, подтверждают информацию, что Россия сосредоточила близ границы с Украиной порядка 100 тысяч своих военных.
«Разведка очень четко указывает, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп (то есть БТГ. — Прим. авт.), план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все».
60 БТГ — вновь вспоминаем информацию CNN — это 54 тысячи человек.
Когда знакомишься с вышеприведенными выкладками, перед мысленным взором невольно возникает апокалиптическая картина, на которой Вооруженные силы России только тем и занимаются, что бегают к украинской границе и обратно. Вот прямо вырастают из кустов десятки батальонных тактических групп и ломятся в психическую атаку… Пардон — в провокационный забег к границе. А как добегут до контрольно-следовой полосы, так сразу гремит команда «Атас!», после чего все выполняют четкий разворот через левое плечо и дружно галопируют обратно. Вместе с танками, БМП, БТР, полевыми кухнями и прочей штатной матчастью. Только что у границы толпилось 100 тысяч здоровенных лбов — бац! — спустя два дня уже осталось вдвое меньше. А из космоса на всю эту спартакиаду смотрят американские и английские разведспутники, тихо дуреющие от устроенного русскими перформанса.
Как говорится, it's just business
Но зачем Вашингтону и Лондону нагнетать страсти вокруг «неминуемого российского вторжения» на Украину? К чему вся эта затеянная Западом многомесячная медийная кампания по демонизации Москвы и рисованию зловещих карт грядущей «агрессии» РФ?
Прежде всего, это элемент информационного давления на Россию, которая, как мы знаем, предложила Соединенным Штатам в срочном порядке рассмотреть пакет документов с проектами договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Также не следует сбрасывать со счетов необходимость мобилизации западного общества против старой-доброй «империи зла» в образе РФ. Ну и, разумеется, криками о мнимой «подготовке» Россией «вторжения» на Украину, Запад старается отвлечь внимание общественности от саботажа Киевом Минских соглашений.
Российские официальные лица могут хоть сто раз на дню повторять, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, представители западного истеблишмента и СМИ Запада изо всех сил будут утверждать прямо обратное. Не вызывает сомнений, что как минимум вплоть до завершения переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном о стратегической стабильности в Европе, медийные атаки против России будут продолжаться. Как говорится, it's just business.
Политическое руководство Украины довольно долго в угоду Западу тоже твердило о готовности России напасть на «Незалежную». Но как только выяснилось, что постоянно нагнетаемая на Украине вокруг российской «агрессии» истерия обрушила курс гривны и привела к бегству иностранных инвесторов, в Киеве совершили стремительное «переобувание в прыжке». Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Алексей Резников, глава СНБО Алексей Данилов и глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принялись убеждать украинцев, что для паники причин нет — Россия вторжение против «Незалежной» не готовит!