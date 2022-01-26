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Афонский старец Филофейский предсказал глобальные мировые проблемы в 2022 году

  /   Обновлено: 26 января 2022 09:39
Общество
Афонский старец Филофейский предсказал глобальные мировые проблемы в 2022 году
pixabay.com

Москва, 26 января. Умерший в 2019 году афонский старец Ефрем Филофейский оставил после себя предсказание на 2022 год, которое поразило экспертов своей честностью.

Старец умер незадолго до начала пандемии коронавируса, которую он смог предсказать. Последние дни своей жизни в декабре 2019 года он часто говорил, что совсем скоро наступит «опасное время», и произойдут «бедствия огромного масштаба». На 2022 год он предрек миру глобальные проблемы, которые будут вызваны действиями человека.

По словам Ефрема Филофейского, спровоцировать напряжение между странами может мировой кризис. Новые вызовы заставят людей пересмотреть свое мнение о происходящем, а мир спасет духовность. Старец был убежден, что людям нужно перестать бездумно употреблять и задуматься о душе.

Если люди не прекратят отстаивать материальные интересы и продолжат носить в себе злость и обиду, проблемы будут копиться, а выжить смогут не все, а лишь те, кто будет жить в гармонии с собой.

Ранее известная ясновидящая Вера Лион рассказала о будущем некоторых стран, в том числе сделала тревожное предсказание о России. Она предсказала новый виток противостояния Москвы и Запада

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предсказание пророчество Ефрем Филофейский
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