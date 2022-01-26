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Бородина вспомнила, как ей приставили нож к горлу во время нападения

  /   Обновлено: 26 января 2022 09:38
Шоу-бизнес
Бородина вспомнила, как ей приставили нож к горлу во время нападения
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 26 января. Телеведущая Ксения Бородина призналась, что однажды стала жертвой вооруженного злоумышленника. Звезда телепроекта «Дом-2» поделилась деталями инцидента.

Бородина регулярно делится с поклонниками переживаниями и подробностями из жизни. Так, один из подписчиков поинтересовался во время разговора в Stories, как телеведущая относится к балаклавам. В ответ звезда призналась, что у нее связаны тяжелые воспоминания с этим головным убором.

«У меня с этим отвратительные ассоциации. Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в этой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу», — поделилась телеведущая.

Бородина вспомнила, как ей приставили нож к горлу во время нападения
Prt Scr instagram.com / @borodylia

По словам Бородиной, того злоумышленника так и не нашли. Звезда призналась, что долго не могла прийти в себя после того инцидента. Телеведущая боялась окружающих и первое время постоянно оглядывалась. Бородина также вспомнила, что в США бездомный напугал ее до истерики.

Вдова композитора Александра Градского недавно заявила, что также пережила нападение вооруженных злоумышленников. По одной из версий, грабители могли специально выследить Марину Коташенко, после чего украли у нее 100 млн рублей.

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