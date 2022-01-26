Вашингтон планирует заменить российский газ в ЕС поставками катарского СПГ

Вашингтон, 26 января. Заменить российский трубопроводный газ в Европе хотят аналогом в Соединенных Штатах. Об этом пишет «Российская газета».

Соединенные Штаты Америки хотят заключить договор с Катаром об экспорте сжиженного природного газа в Евросоюз, чтобы вытеснить с рынка отечественное топливо.

При этом Россия закрывает свыше 30% потребностей региона в энергоносителе (порядка 185 млрд кубических метров сырья было поставлено в Европу в прошлом году). Внешние поставки газа пополнили российский бюджет в 2021 году на 16 млрд долларов. Эксперты недоумевают, как третья сторона хочет повлиять на эффективное энергосотрудничество нескольких стран.

Очевидно, что США не смогут удовлетворить все энергетические запросы Европы за счет собственного СПГ, тем более, что основные направления поставок этого вида сырья — Азия, ведь там предлагаются более высокие цены, поэтому в регион устремляются большинство поставщиков.

Катар же экспортировал в 2021 году около 107 млрд «кубов» газа, где 80 млрд кубометров ушло в Азиатско-Тихоокеанский регион. Европа получила примерно 17 млрд куб. м. Для сравнения — объем идентичен поставкам по одной нитке «Турецкого потока». Кроме того, если Доха действительно перевезет весь СПГ в ЕС, то заменит только немногим более 50% российских поставок, но без энергоресурса останутся Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и многие другие государства.

«Если искусственно перенаправить газ из Азии в Европу, то это может усугубить мировой энергетический кризис», — предупреждает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Основная часть азиатских стран не имеет альтернативы сжиженному газу, поэтому они компенсируют просадку поставок углем, а это чревато новым дефицитом этого топлива на рынке, а также потенциально угрожает экологии региона и мира. Мнение, что США не смогут вытеснить с европейского энергорынка Россию, разделяет и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.