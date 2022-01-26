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Финансовый эксперт Дайнеко рассказала о нюансах досрочного погашения ипотеки

  /   Обновлено: 26 января 2022 09:29
Экономика
Финансовый эксперт Дайнеко рассказала о нюансах досрочного погашения ипотеки
pixabay.com

Москва, 26 января. Погасить ипотеку досрочно выгоднее в первой половине срока кредитования, поскольку в это время ежемесячный платеж состоит в основном из процентов, объяснила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе с «Российской газетой».

Как она отметила, платеж обычно состоит из пропорции суммы в погашение основного долга и процентов. Если досрочная выплата происходит частями, то заемщик сможет сократить объем ежемесячных платежей, указала специалист. Кроме того, по ее словам, существует вариант снизить и срок кредитования.

В первом случае можно досрочно выплатить сумму основного долга и общую переплату по процентам. Для оформления частичного погашения долга заемщику необходимо при внесении денег заполнить заявление.

При этом можно сократить платеж, но вносить обычную сумму. По словам Дайнеко, это обеспечит гарантию платежеспособности в трудные периоды времени.

Полное погашение ипотеки подразумевает внесение всей оставшейся суммы долга вместе с процентами, начисленными после первого платежа. Если же для погашения ипотеки использовался материнский капитал, то каждого члена семьи необходимо наделить долями, но не позже чем через три месяца после выплаты долга.

Риелтор Юрий Паршиков ранее рассказал ФАН о главных трендах российского рынка недвижимости в 2022 году. По его словам, на фоне повышения банковских ставок спрос на жилье заметно снизится.

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