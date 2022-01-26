В Амурских лесах зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней

Благовещенск, 26 января. В Октябрьском районе Амурской области на территории заказника «Харьковский» обнаружены кабаны, погибшие от африканской чумы свиней (АЧС).

В найденных трупах шести диких кабанов сотрудники амурского управления ветеринарии выявили геном вируса АЧС. Трупы животных уничтожены, в зоне радиусом пять километров от очага заражения объявлен карантин. Это территории населенных пунктов Харьковка Октябрьского района и Белый Яр Завитинского района, сообщает AmurInfo.

Начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы остановить АЧС и пресечь распространение опасного заболевания по территории области. Он отметил, что случаи АЧС в дикой фауне продолжают фиксироваться, хотя предпринимаются усилия по сокращению численности диких кабанов. Самохвалов призвал жителей проявлять осторожность.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении нескольких трупов диких кабанов в лесу около села Чалганы Магдагачинского района Амурской области. Лабораторные исследования показали, что кабаны были заражены африканской чумой свиней (АЧС). Введен карантин, проводятся профилактические мероприятия.