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Кадыров заявил, что не видит себя на посту федерального чиновника

Политика
Кадыров заявил, что не видит себя на посту федерального чиновника
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Грозный, 26 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову на слова о возможном президентстве политика.

Как отметил Кадыров, он не видит себя в качестве федерального чиновника ни на каком посту.

«Мое место в Чеченской Республике, отсюда я никуда не уйду», — подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что свое мнение об Украине он высказал в качестве обычного человека или даже блогера, но не в роли главы региона.

Ранее глава Чечни предположил, что если лидер Украины Владимир Зеленский не прекратит политику, направленную против России, то эту страну нужно будет присоединить к РФ. Кадыров отметил, что если бы ему поручили, то он давно бы решил вопрос, присоединив Украину. В Кремле отметили, что внешнюю политику государства формирует президент Российской Федерации Владимир Путин, но Кадыров имеет право баллотироваться на этот пост на следующих выборах.

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