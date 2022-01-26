Зеленскому в день рождения пожелали поскорее уйти с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 44-й день рождения, причем в этом году он постарался сделать это максимально тихо. В этот день украинские публицисты написали ему поздравления, в которых была масса горьких слов и нелицеприятных оценок, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с позицией редакции.

Украинский лидер Владимир Зеленский постарался обставить свой день рождения максимально скромно. Он публично отказался от подарков, а вместо этого предложил богатым друзьям и партнерам перевести деньги на счета благотворительных организаций. Он также попросил коллег из кабмина и Рады не тратиться на букеты, а отдать «подарочные» средства любой инфекционной больнице на Украине.

Его пресс-секретарь сообщил: сам праздник глава государства проведет на работе, а вечером скромно отпразднует в кругу семьи. Как отметили эксперты, это мудрое решение — ведь в прошлом году Зеленский попал в «именинный скандал» из-за нарушения правил карантина. В 2021-м он отметил свой день в квартире совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. На именинной вечеринке собралось более 30 человек, при этом все гости были без масок. Узнав об этом, тысячи украинцев были оскорблены.

Впрочем, даже если бы Зеленский решил отметить свой день рождения в монастыре, истово молясь о счастье для всех украинцев, это, по мнению экспертов, все равно не повлияло бы на его рейтинг. По свежим данным Киевского института социологии (КМИС), как президент Владимир Зеленский непопулярен — в его поддержку выступают всего 23,5% украинцев (на старте, в 2019-м, было 72,8%). Еще менее популярна его партия «Слуга народа» — ее поддерживают 13,7% избирателей. Многие считают, что это результат, при котором нормальной правящей партии стоило бы самораспуститься, чтобы сохранить лицо.

ФБА «Экономика сегодня» /

Еще хуже выглядит общий социально-экономический фон, на котором Украина встречает президентский праздник. Перед страной уже вполне серьезно замаячила перспектива голода, но кабмин Украины продолжает раз за разом совершать действия, которые, по мнению экспертов, не спасают ситуацию, а лишь ухудшают ее. Так, за 2021-й цены на основные продукты питания выросли так сильно, что многие украинцы просто не могут прокормить себя и своих близких.

Когда это поняли в украинском правительстве, там принялись искать способы ограничить рост цен на продовольствие, чтобы дать малоимущим шанс на выживание. 12 января кабмин решил регулировать цены на гречку, сахар, пшеничную муку, макароны, молоко, подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы и так далее. Ранее, 30 декабря 2021-го, кабмин уже ввел госрегулирование цен на хлеб, установив предельную наценку в 10%. Увы, все эти попытки закончились провалом — сдержать рост цен оказалось невозможно, так как резко подорожали энергоресурсы, особенно природный газ.

Цена газа для украинской промышленности поставила в 2021-м абсолютный рекорд, превысив показатели 2020-го на 63%. Это немедленно вызвало взрывной рост цен на продукты питания на 20% в таких сегментах, как хлеб, молоко и молочные продукты, курятина и так далее. Ведущие производители продуктов питания заявили, что из-за космических цен на газ они вскоре вообще могут прекратить выпуск продукции. Все эти процессы простой украинец чувствует на собственном кармане — его претензии к власти усиливаются.

Многие граждане понимают, что именно при Зеленском они стали жить в энергетически бедной стране. В Киеве и других крупных городах Украины по несколько раз в неделю на два-три часа гаснет свет, отключают воду или отопление. Стоимость общественного транспорта, на которую раньше никто не обращал внимания, с 1 января выросла в 2,5 раза — до 20 гривен (55 рублей) за поездку. Все это вынуждает украинцев говорить в этот день рождения президента горькие, порой даже обидные слова в его адрес.

Федеральное агентство новостей /

Киевский политолог Владимир Цыбулько заявил — первое, что приходит на ум по результатам деятельности Зеленского, — это пожелание ему вернуться в профессию.

«Думаю, что ему нужно научиться учиться, ведь удовлетворять личные амбиции — этого мало. Чтобы соответствовать статусу главы государства, ему нужно быть президентом для всех украинцев, а не только для членов партии «Слуга народа» и своих избирателей. К сожалению, Зеленский сейчас даже самых верных избирателей не удовлетворяет. [Экс-президент Украины] Леонид Кучма недаром говорил, что почувствовал себя президентом только в начале своей второй каденции. Я желаю Зеленскому почувствовать себя президентом хотя бы в конце первой каденции. Это будет прогресс, ведь он до сих пор ведет себя не как президент, да и результата от его пребывания в должности пока нет», — признал Цыбулько.

Украинский публицист Полина Райтенко задалась вопросом — что можно пожелать человеку, который за два года из рубахи-парня, «топившего» за честность и открытость, превратился чуть ли не в диктатора?

«Что пожелать тому, кто абсолютно незаконным способом закрыл все независимые СМИ, имевшие смелость говорить людям правду, а не то, что хотели слышать его уши? Что можно сказать гаранту конституции, который все время «топчется» по ней, незаконно преследуя оппозицию, вводя санкции против неугодных и превратив суды в посмешище? Даже далекий от юриспруденции человек понимает: то, что творит Зеленский, — это абсолютное попирание понятий «право» и «законность», — заявила она.

Райтенко указала — что можно пожелать главнокомандующему, который палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то приблизить мир в Донбассе?

«Что можно пожелать лидеру нации, при котором страна из бедной превратилась в нищую? Страна, где пенсионеры должны платить тысячи гривен за отопление и умирать с голоду, поскольку средств на еду у них не остается? Страна, которая хвастается рекордными урожаями зерновых, но при этом вынуждена импортировать муку из собственной пшеницы. Где хлебобулочные комбинаты, как и вся промышленность, находятся на грани остановки производства из-за космических цен на энергоносители. Что можно пожелать «великому дипломату», чьими усилиями страна оказалась на грани реальной войны? У меня лишь одно, абсолютно искреннее, пожелание: Владимир Александрович, сделайте себе и всей стране праздник — добровольно уйдите со своего поста, пока недовольство людей не достигло критической точки. Ведь мы это уже проходили, и не раз. Поэтому просто уйдите, пока у вас еще есть такая возможность», — заключила публицист.

Федеральное агентство новостей /

С ней согласен экономист и блогер Валерий Галиев, у которого для Зеленского тоже лишь одно пожелание — поскорее уйти с поста президента и дать стране шанс встать на ноги.

«Зеленский лишь за половину своей каденции поставил Украину на грань большой войны, хотя перед выборами клялся добиться мира. Сегодня он — марионетка западных кураторов, которые с его помощью решают свои вопросы. У Зеленского была масса возможностей путем переговоров уладить конфликт в Донбассе, заключить выгодные экономические сделки. Но сегодня ситуация ухудшается с каждым днем, и Зеленский приложил к этому все свои силы», — отметил Галиев.

Минские соглашения не выполнены, хотя Зеленский лично подписался под ними на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019-м, напомнил экономист.

«Украина отказывается вести предметный диалог с ДНР и ЛНР. С Россией Зеленский решил разговаривать методом ультиматумов. Оппозиционер Виктор Медведчук отправлен под домашний арест. Закономерный итог всей этой клоунады — Москва просто прекратила контакты с Киевом. При этом РФ готова сотрудничать с конструктивными силами на Украине. Даже на фоне эскалации спикер Госдумы Вячеслав Володин зовет в Москву на переговоры украинских депутатов», — считает Галиев.

Зеленский все провалил не только на внешнеполитической арене, но и во внутренней политике, поделился мнением эксперт.

«Непрофессиональная политика кабмина привела к тому, что Украина покупает газ по 1000 долларов за тысячу кубов, хотя могла покупать его по 200 долларов. В итоге тарифы на ЖКХ выросли в разы, дорогой газ для промышленности гонит вверх цены на товары. Инфляция растет, курс гривны падает, спрос на украинские ценные бумаги нулевой, безработица увеличивается, украинцы уезжают из страны. На фоне этого хаоса Зеленский еще и «сдал» Западу украинскую землю, — перечислил Галиев. — При этом он объявил войну СМИ, закрыл без суда и следствия неугодные телеканалы и сайты. На деле Зеленский уже стал полноценным диктатором, подмяв под себя все ветви власти в стране. При этом он, так сказать, «банановый диктатор» — он держится только на поддержке западных кураторов. Сегодня 70% украинцев чувствуют себя бедными, столько же не поддерживают переизбрание Зеленского. Думаю, он стал самым ненавистным президентом в истории страны! Владимир Александрович, не стыдно ли вам за то, что вы сделали с Украиной?»

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинские власти довели страну до того, что она стала «коллективным трофеем» на карте мира.

«На Западе хотят перераспределить нас как страну. В ходе этого перераспределения наша слабая, уязвимая и несубъектная страна является трофеем. Это вовсе не означает, что у нас заканчивается жизнь. «Трофейная страна» тоже может жить, и даже неплохо. Но тем не менее мы коллективный трофей, и каждый получает с нас свой кусочек», — заявил эксперт.

Эксперт уверен, что Украина достигла такого положения благодаря предыдущему (Петру Порошенко) и нынешнему президентам, которые шли в фарватере Запада, не имея собственной позиции.