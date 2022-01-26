Военнослужащие РВСН проводят учения с применением комплексов «Ярс» в Ивановской области

Иваново, 26 января. Комплексы «Ярс» в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что стратегическим ракетчикам предстоит совершить марш протяженностью около 100 километров, вывести пусковые установки на полевые позиции и замаскировать их. Расчеты также отразят атаку условных диверсантов и преодолеют условно зараженную территорию. Всего в маневрах задействовано более 100 единиц техники и порядка тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что РВСН получили межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Авангард» в четвертом квартале прошлого года. Войска пополнились четырьмя шахтными и тремя автономными пусковыми установками.