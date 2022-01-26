Выход боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ на учения в Баренцево море попал на видео

Североморск, 26 января. Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота ВМФ РФ вышли в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск.

По имеющейся информации, в отряд входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Касатонов». Боевые единицы отработают вопросы взаимодействия сил флота при совместном решении задач, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что особое внимание в ходе маневров будет уделено потенциально возможным кризисным ситуациям в северных морях. Подчеркивается, что в соответствии с планом подготовки на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота РФ вышли из пунктов постоянной дислокации и направились в указанные районы для выполнения задач боевой подготовки. Также стало известно, что Северный флот отработает способы ведения боевых действий в Арктическом регионе, передает RT.