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Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро

  /   Обновлено: 26 января 2022 09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Российская валюта ослабила свои позиции к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличилась на 6,75 копейки и составила 78,7 рубля. Курс евро также возрос на 26,75 копейки и закрепился на отметке 89,07 рубля.

Центробанк РФ существенно повысил официальные курсы доллара и евро на 26 января. Американская валюта подорожала на 1,23 рубля относительно предыдущего значения, до 78,64 рубля. Европейская валюта поднялась на 1,34 рубля — до 88,93 рубля.

Геополитическая повестка вокруг ситуации на Украине — одна из причин сокращения курса рубля. При негативном сценарии доллар способен достичь 85–90 рублей, заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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