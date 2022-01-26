Посольство России допустило переход поставляемого США на Украину оружия в руки боевиков

Вашингтон, 26 января. Боевики и террористы могут получить оружие, поставляемое Соединенными Штатами на Украину, заявило посольство России в Вашингтоне.

Благодаря американскому вооружению, по словам дипломатов, «неонацисты, по сути, получают «карт-бланш» на провокации и проведение силовых акций в Донбассе».

«Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее стало известно о прибытии американского самолета с третьей партией военной помощи для ВСУ на территорию Украины.