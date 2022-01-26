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Политолог Асафов: у США нет ответов на запрос по безопасности от России

Политика
Политолог Асафов: у США нет ответов на запрос по безопасности от России
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Соединенные Штаты Америки не знают, что ответить России на запрос по безопасности. Об этом рассказал политолог Александр Асафов.

Москва направила в Вашингтон предложения по гарантиям безопасности. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему Белый дом до сих пор хранит молчание по этому вопросу.

«Поскольку Россия заняла проактивную позицию, американцы вынуждены придумывать какие-то контры, в том числе оборонные. Именно поэтому они пытаются контекст обсуждения перевести в сторону обсуждения учений вблизи Украины, переброски войск по российской территории с какими-то целями как симптомов угрозы украинской государственности от России. Это означает, что сформулированные запросы по безопасности им неприятны, и быстрого ответа нет», — отметил политолог.

Политолог Асафов: у США нет ответов на запрос по безопасности от России
Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Он добавил, что Вашингтон вынужден торговаться. Украина в этом случае выступает объектом переговоров, поскольку через нее можно выдумывать любые теории.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и НАТО не собираются размещать своих военных на Украине.

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Александр Асафов сша безопасность
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