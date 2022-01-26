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Политолог Асафов указал на разобщенность населения Украины

Политика
Политолог Асафов указал на разобщенность населения Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. В современной Украине живет разобщенное население, которое больше не доверяет собственным президентам. Об этом сообщил политолог Александр Асафов.

Украинский президент Владимир Зеленский отработал уже половину своего срока, и в 2024 году будет избран его преемник. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил отношение народа к выборам.

«Большинство либо планирует свою жизнь вне пределов страны, и им важно, чтобы конфликт не затронул возможность трансграничного перемещения. Они прямо так об этом и пишут. Либо относятся совершенно иначе», — отметил политолог.

Политолог Асафов указал на разобщенность населения Украины
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что в Киеве сейчас нет политической силы, которая опиралась бы на народное доверие. В Вашингтоне это понимают. Поэтому в обществе должен быть процесс, который помог бы консолидировать группы электората по разным лагерям.

Тогда Белому дому станет понятно, на какую идеологию можно ставить, чтобы избрать следующего президента Украины. Зеленский давал эффект новизны, но он уже закончился.

Ранее политолог Владимир Рогов в интервью для ФАН обсудил заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его мнению, политик своей речью четко обозначил, кто курирует Киев.

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