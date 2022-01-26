Спрос на туры в период празднования Дня святого Валентина вырос на 30% с 2020 года

Москва, 26 января. Спрос на туры на период празднования Дня святого Валентина вырос в России в начале 2022 года на 30% по сравнению с допандемийным 2020 годом. Такой результат продемонстрировало исследование туроператора Space Travel.

Чаще всего влюбленные россияне выбирают Мальдивы, Сейшелы, Таиланд, ОАЭ, Египет и Турцию. Причем спрос на путевки на Мальдивы среди клиентов туроператора превысил допандемийные показатели в 2,5 раза, информирует ТАСС.

Кроме того накануне праздничного дня владельцы гостиниц предлагают туристам скидки и акции. На данный момент средняя стоимость недельного тура на Мальдивы для одного человека на период празднования Дня всех влюбленных составляет 120 тысяч рублей, включая завтраки и перелет.

Сейшелы обходятся дешевле. На одного человека понадобится примерно 100 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется и визит в Таиланд. Средний чек за 11-дневный тур для одного человека на даты, включающие 14 февраля, составляет 100 тысяч.

Недавно представители туристической индустрии обратились к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть законопроект о госрегулировании цен на гостиничные услуги.