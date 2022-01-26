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Аналитики ЦСР назвали 2-2,5 года средним сроком службы российских купюр

  /   Обновлено: 26 января 2022 08:37
Экономика
Аналитики ЦСР назвали 2-2,5 года средним сроком службы российских купюр
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Средний срок службы российских купюр в их текущем виде составляет от 2 до 2,5 года. Вместе с этим вторичная переработка банкнот практически невозможна, а их сжигание вредно для экологии, сообщили аналитики ЦСР.

Центробанк намерен с 2021 по 2025 годы провести мероприятия по повышению качества, защищенности и долговечности российских бумажных купюр. Банкноты в 100 рублей планируется выпустить в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году, передает РИА Новости.

«Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства», — отметила первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.

Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст оценил возможность появления QR-кодов на российских банкнотах. По его словам, они также могут получить новый шрифт под серийный номер.

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купюры рубли наличные деньги срок службы
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