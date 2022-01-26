Политолог Абзалов: Байден не заинтересован в отключении России от SWIFT

Москва, 26 января. Президент США Джо Байден не заинтересован во введении новых санкций против России, особенно в отключении страны от платежной системы SWIFT. Об этом рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что между Москвой и Вашингтоном торговля слабо развита. Однако США сильно пострадают в макроэкономике, поскольку отключение от SWIFT спровоцирует сильнейшую инфляцию и энергетический кризис.

«Сомневаюсь, что Байден перед промежуточными выборами готов к этому противостоянию. Наконец, это будет еще и политическим ударом. При Байдене был потерян Крым для Украины, он был вице-президентом. Сейчас его обвинят в том, что, условно говоря, может быть потеряно еще что-то такое. Его республиканцы съедят. Поэтому Байден тоже заинтересован в том, чтобы максимально решить вопрос без военной силы», — подчеркнул Абзалов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что глава Белого дома сам признает силу российской армии. Если произойдет эскалация конфликта, то у России будет преимущество.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что если Запад отключит Россию от платежной системы SWIFT, то от этого пострадают, прежде всего, США и Евросоюз. По его мнению, этот шаг мгновенно обрушит весь импорт и экспорт.