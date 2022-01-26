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Постпредство России в ООН указало на лицемерный «успех» США в Афганистане

Политика
Постпредство России в ООН указало на лицемерный «успех» США в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Женева, 26 января. Постпредство России при ООН назвало попытки США выдать свою политику в Афганистане за «успех» лицемерием.

Итогом политики США является укрепление статуса Афганистана как рассадника терроризма и наркотиков. Страна превратилась в международного иждивенца без шанса на самостоятельное развитие. Об этом говорится в сообщении российской миссии.

«Лицемерными выглядят попытки администрации США представить свою политику в Афганистане как успех. Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой. Скорее, наоборот», — заявили в постпредстве.

Ранее американский политолог Джон Вароли заявил, что США продолжают тиражировать фейк о «готовящемся российском вторжении» на Украину, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от грандиозного провала Вашингтона в Афганистане.

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