Москва, 26 января. Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то это обернется болезненным ударом для Евросоюза. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что РФ в экономической и энергетической тесно связана с ЕС. Поэтому, если США решит «отключить доллар», то это спровоцирует серьезные последствия.

«Это треть немецкого рынка, например. В некоторых странах Восточной Европы это примерно более 50-60%. То есть, для Европы это будет серьезный удар. Цена на энергоносители на газ на голландском хабе в 2000 покажется вам истинной новогодней скидкой по сравнению с тем, что может произойти», — подчеркнул Абзалов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что сейчас в мире цена энергоносителей закладывается во все производства. Отключение России от SWIFT спровоцирует сильнейшую волну инфляции, что отразится на всех сферах жизни. Особенно пострадает Украина, которая получает деньги за транзит газа в долларах.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что обычные жители России не почувствуют отключение в стране международной платежной системы SWIFT. По его мнению, это может коснуться лишь крупных компаний, которые заранее не подумали о том, чтобы найти иной вариант проведения платежей.