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Политолог Абзалов: отключение России от SWIFT обернется для Европы серьезным ударом

Политика
Политолог Абзалов: отключение России от SWIFT обернется для Европы серьезным ударом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то это обернется болезненным ударом для Евросоюза. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что РФ в экономической и энергетической тесно связана с ЕС. Поэтому, если США решит «отключить доллар», то это спровоцирует серьезные последствия.

«Это треть немецкого рынка, например. В некоторых странах Восточной Европы это примерно более 50-60%. То есть, для Европы это будет серьезный удар. Цена на энергоносители на газ на голландском хабе в 2000 покажется вам истинной новогодней скидкой по сравнению с тем, что может произойти», — подчеркнул Абзалов.

Политолог Абзалов: отключение России от SWIFT обернется для Европы серьезным ударом
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что сейчас в мире цена энергоносителей закладывается во все производства. Отключение России от SWIFT спровоцирует сильнейшую волну инфляции, что отразится на всех сферах жизни. Особенно пострадает Украина, которая получает деньги за транзит газа в долларах.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что обычные жители России не почувствуют отключение в стране международной платежной системы SWIFT. По его мнению, это может коснуться лишь крупных компаний, которые заранее не подумали о том, чтобы найти иной вариант проведения платежей.

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санкции swift абзалов
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