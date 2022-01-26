Почти половина россиян хотят поменять место работы

Москва, 26 января. Порядка 27% опрошенных россиян готовы сменить место работы как только найдут новое.

Еще 12% респондентов готовы уйти на другое место работы в ближайшие три года, а еще восемь процентов в течение этого года. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

«Около 27% граждан планируют сменить работу, как только они найдут другое место, 12% хотят уволиться в ближайшие три года, ещё 8% надеются найти новую работу менее чем за год», — сообщают аналитики.

В то же время 30% россиян готовы еще три года работать на своем месте, а 23% будут оставаться столько, насколько получится. Также 51% считают себя среднепродуктивными, а еще 40% высоко оценили свою продуктивность.

Ранее сообщалось, что 40% россиян согласны получать «черную» зарплату. При этом 36% не стали бы работать в месте, где их труд оплачивается неофициально. На «черную» зарплату соглашаются по большей части мужчины — 46% респондентов, либо люди старше 45 лет — 44% опрошенных.