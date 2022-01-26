Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 09:24
09:23
Общество
Доктор Мясников заявил, что боль в руке или отек могут быть признаками рака
09:23
Общество
Полицейские помогли спасти жизнь четырехлетней девочке в Омске
09:21
Общество
Ученые Кашанского университета рекомендовали есть чеснок для снижения уровня сахара
09:21
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали в Кемеровской области
09:20
Политика
Они будут провоцировать: политолог Савин объяснил, что готовит НАТО
09:19
Армия
Военнослужащие РВСН проводят учения с применением комплексов «Ярс» в Ивановской области
09:18
Общество
Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого коронавируса
09:15
Армия
Выход боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ на учения в Баренцево море попал на видео
09:15
Шоу-бизнес
Отравился трупным ядом на вечеринке в морге: 5 невероятных фактов о Стасе Барецком
09:14
Происшествия
Известный фотограф Рене Робер насмерть замерз в центре Парижа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почти половина россиян хотят поменять место работы

Общество
Почти половина россиян хотят поменять место работы
pixabay.com  /  mohamed Hassan

Москва, 26 января. Порядка 27% опрошенных россиян готовы сменить место работы как только найдут новое.

Еще 12% респондентов готовы уйти на другое место работы в ближайшие три года, а еще восемь процентов в течение этого года. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

«Около 27% граждан планируют сменить работу, как только они найдут другое место, 12% хотят уволиться в ближайшие три года, ещё 8% надеются найти новую работу менее чем за год», — сообщают аналитики.

В то же время 30% россиян готовы еще три года работать на своем месте, а 23% будут оставаться столько, насколько получится. Также 51% считают себя среднепродуктивными, а еще 40% высоко оценили свою продуктивность.

Ранее сообщалось, что 40% россиян согласны получать «черную» зарплату. При этом 36% не стали бы работать в месте, где их труд оплачивается неофициально. На «черную» зарплату соглашаются по большей части мужчины — 46% респондентов, либо люди старше 45 лет — 44% опрошенных.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почти половина россиян хотят поменять место работы
работа опрос продуктивность
Комментировать