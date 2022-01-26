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Постпредство России озвучило долги США в ООН

Экономика
Постпредство России озвучило долги США в ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Щерба

Женева, 26 января. США остаются самым крупным должником в бюджеты ООН, что создает трудности для работы секретариата.

Белый дом имеет задолженности порядка миллиарда долларов ежегодно. Об этом сообщает российское постпредство в ООН в ответ на релиз постпредства США.

«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН», — заявили в российской миссии.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снова значительно снизил вложения в государственные облигации Соединенных Штатов. На данный момент практически весь государственный долг США, имевшийся на руках Москвы, уже распродан. Американский минфин констатирует, что РФ в ноябре 2021 года сократила вложения в бонды до 2,4 млрд долларов.

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