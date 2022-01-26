Постпредство России обвинило США в саботаже борьбы с киберпреступностью

, 26 января. США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Соответствующее заявление сделало постпредство РФ при ООН.

Таким образом российская миссия отреагировала на пресс-релиз американского постпредства при ООН от 20 января, в котором Соединенные Штаты представили так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

«Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать «созданные по инициативе США» рамки ответственного поведения государств в киберпространстве», — сообщила российская сторона.

Кроме того, постпредство РФ напомнило, что Вашингтон изначально выступал против создания спецкомитета по киберпреступности, идею которого продвигала Москва с 1998 года, а сейчас они присваивают себе учреждение этого ведомства. Заявление о «заслугах» США в ООН являются лицемерными, считают представители российской миссии.

«США с самого начала этого комитета всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении и до сих пор под разными предлогами саботируют разработку универсальной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях», — указывает постпредство РФ при ООН.

Ранее стало известно, что Россия не собирается восстанавливать собственную дипломатическую миссию при НАТО.