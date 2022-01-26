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Экстрасенс Орлова предупредила о «конце изобилия» в России

Общество
Экстрасенс Орлова предупредила о «конце изобилия» в России
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 26 января. В будущем в России может наступить небольшой кризис продовольствия. Товаров в магазинах станет меньше, кончится «изобилие», предупредила мистик и экстрасенс Алёна Орлова.

Ясновидящая предупредила об ухудшении материального благосостояния россиян, общей нестабильности на рынках и в финансовой сфере. Войны ожидать не стоит — все понимают, что в ней не будет ни победителей, ни проигравших, сообщила специалист в беседе с NEWS.ru.

«Придётся затянуть пояса, потому что будут проблемы с валютой, может быть даже с продовольствием — возможно, что еды станет меньше на прилавках, и станет меньше изобилия. То, что у людей будет дефицит средств — это тоже совершенно очевидно», — сказала она.

России предстоит период переосмысления духовных и философских целей. Что насчет коронавируса, то он останется с человечеством, модифицируется, станет в один ряд с ротавирусом, ОРЗ и другими, заключила мистик.

Советский ясновидящий Вольф Мессинг тоже считал, что на долю России выпадет множество испытаний в 2022 году. По его версии будущего, в этом году Москва получит новые территории, которые присоединятся невоенным путем.

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