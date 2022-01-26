Первый за 11 лет украинский спутник мог сломаться после запуска

Киев, 26 января. Первый запущенный за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, был потерян, сообщил в соцсети Facebook бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Украинский спутник до сих пор не идентифицирован. Однако по подписанному в прошлом году соглашению, США уже должны были занести аппарат в базу, которая доступна на специальном сайте, отметил эксперт.

Идентификация происходит с помощью собственника спутника, если тот хочет сам раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как это должно было произойти в случае с «Сич-2-30». Поскольку аппарат не идентифицирован до сих пор, возникли проблемы со связью с аппаратом, предположил Колесник.

«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — заявил эксперт.

Первый за 11 лет спутник был запущен на орбиту 13 января с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании американского предпринимателя Илона Маска. «Сич-2-30» должен был вести мониторинг использования земель, водных, лесных ресурсов и растительности и применяться в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту новый турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5B. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.