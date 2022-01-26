Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщений о минировании

Петропавловск-Камчатский, 26 января. Все 42 школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали после получения сообщений с угрозами. Учеников учреждений отправили по домам. Соответствующей информацией поделился пресс-центр правительства Камчатского края.

Власти Камчатского края сообщили, что в среду, 26 января, специалисты эвакуировали учеников всех школ города после получения анонимного сообщения о возможном акте терроризма. Никто из школьников не пострадал.

Правительство отметило, что младшеклассников отпустили со школьной территории в сопровождении родителей или учителей, которые обеспечат безопасность ребенка во время дороги домой. В пресс-службе добавили, что в данный момент экстренные службы проверяют здания, а правоохранители ведут собственную проверку.

Аналогичный инцидент ранее произошел на территории Хабаровска. Все школы города эвакуировали после сообщения с угрозами.