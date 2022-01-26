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США обратились к России с вопросом о затоплении МКС после ее эксплуатации

Наука
США обратились к России с вопросом о затоплении МКС после ее эксплуатации
pxhere.com

Москва, 26 января. Американские специалисты в 2021 году впервые всерьез обратились к России, чтобы решить, как в будущем затопить МКС после ее эксплуатации.

Это сложная «баллистическая задача». Об этом заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России Владимир Соловьев в интервью «Роскосмос ТВ».

«Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году», — заявил он.

Ранее сообщалось, что инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что специалисты уже начали работу по модернизации ракеты «Союз-2».

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мкс роскосмос соловьев
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