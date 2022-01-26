Политолог Абзалов объяснил, почему отключение России от SWIFT не нанесет стране ущерба

Москва, 26 января. Новые западные санкции, в списке которых может оказаться отключение РФ от платежной системы SWIFT, не принесут стране серьезного ущерба. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия будет отключена от доллара. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил речь главы Белого дома.

«В принципе, еще семь лет назад это была бы большая проблема, потому что у нас платежной системы в стране не было. Отключение платежной системы привело к тому, что вы не смогли бы нигде картой расплачиваться. Вы не смогли бы нормально перемещать денежные средства внутри страны», — отметил Абзалов.

Он добавил, что россиянам пришлось бы искать обходные пути. Жизнь обычных граждан усложнилась бы.

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«Сейчас ситуация видоизменилась. Во-первых, есть национальная платежная система. Значительная часть денежных операций проводятся внутри страны. Я напоминаю, что из всех платежных операций, которые у нас есть, 95% приходится на внутренний российский рынок», — подчеркнул политолог.

По его мнению, практически все граждане РФ не заметили бы отключения страны от SWIFT. Кроме того, раньше Россия сильно вкладывалась в американские облигации. Однако теперь их количество было сведено до минимума.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключения России от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны. Он подчеркнул, что это невозможно, учитывая поставки газа и нефти со стороны РФ.