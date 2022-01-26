Российские банки спрогнозировали рост числа кибератак на онлайн-приложения в 2022 году

Москва, 26 января. Кредитные организации России заявили о росте интереса кибермошенников к онлайн-приложениям, по этой причине они усиливают системы обеспечения безопасности клиентов.

В России наблюдается очень быстрый рост количества клиентов, активно использующих банковские приложения для выполнения различных финансовых операций. Злоумышленники, по словам специалистов, используют не только различные инструменты для взлома приложений, но и приемы социальной инженерии.

«Мы разделяем мнение, что в 2022 году одним из основных фокусов кибермошенников будут атаки на онлайн-банкинг клиентов кредитных учреждений», — отметил глава департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Директор по антифроду Экспобанка Игорь Ермак сообщил, что в связи с ростом активности хакеров специалисты кредитной организации усиливают антифрод-систему, чтобы обезопасить своих клиентов.

«Получив доступ к личному кабинету в интернет-банке, мошенники могут «обнулить» счета, в том числе депозиты», — добавил директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

По его словам, отсутствие средств на карте не остановит злоумышленников, поскольку они могут оформить кредит непосредственно в мобильном или интернет-банке, и преступники все чаще нацелены именно на онлайн-кредиты с последующим переводом средств на свои счета.

Ранее стало известно, что мошенники через QR-коды получают доступ к личному кабинету граждан на портале «Госуслуги».