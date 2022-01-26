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Пушков заявил об отсутствии интереса к мнению Киева относительно стратстабильности

Политика
Пушков заявил об отсутствии интереса к мнению Киева относительно стратстабильности
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 26 января. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у Украины не будут интересоваться насчет вопросов стратегической безопасности.

Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрий Кулебы о том, что Украина не примет принятых за ее спиной уступок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой», — написал сенатор.

Ранее Пушков заявил, что Соединенные Штаты Америки попробуют перейти к жесткому торгу по вопросу расширения НАТО после предоставления России ответа по гарантиям безопасности. Он напомнил, что американский Госдеп уже подтвердил неготовность Запада идти навстречу Москве по вопросам безопасности. В частности, иностранные представители не станут отказываться от политики «открытых дверей» в НАТО.

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Все новости / Политика / Пушков заявил об отсутствии интереса к мнению Киева относительно стратстабильности
пушков кулеба стратегическая безопасность
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