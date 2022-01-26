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Постпредство России в ООН сообщило о «наводнивших» Украину вооружениях НАТО

Армия
Постпредство России в ООН сообщило о «наводнивших» Украину вооружениях НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 26 января. Украину «наводнили» вооружения США и Североатлантического альянса, а также «бесчисленные советники». Об этом заявило постпредство России в ООН.

Постпредство отметило, что США, говоря о скоплениях российских войск, как о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что российские силы находятся на своей территории. Такая позиция не сходится с поставками оружия США и НАТО на Украину.

«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», — заявили дипломаты.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в «агрессивных действиях». Москва каждый раз подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что третий самолет с американской военной помощью для ВСУ прибыл на Украину. Соединенные Штаты дополнительно выделили 200 млн долларов для поддержки Киева. В числе прибывшего груза находятся боеприпасы оборонного назначения.

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