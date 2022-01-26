Володин: США хотят лояльного и управляемого российского президента

Москва, 26 января. Вашингтон хочет видеть в России лояльного и управляемого им президента, о чем говорит недавнее заявление президента США Джо Байдена о возможном введении санкций против российского лидера Владимира Путина.

Такого руководства России США могут добиваться санкциями, провокациями и информационными атаками. Об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«США не устраивает, что при Президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал он.

Возможные санкции Байдена Володин назвал ограничениями не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Действия Вашингтона носят враждебный характер.

Ранее Джо Байден допустил возможное введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае конфликта вокруг Украины. В свою очередь сенатор Сергей Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией.